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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,74 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,10 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

21.10.2019 14:34BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,74 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 3,10 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,7426821652
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,36573126
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,39211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi3,1028262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,631171107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5529281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,7015015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1720200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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