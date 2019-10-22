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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

22.10.2019 14:32BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,20 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2026818582
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,3057570
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,21211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,7028325
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,071177046
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,10291910
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,8515150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0620200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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