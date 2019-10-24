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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

24.10.2019 14:52BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,44 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,4426822048
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,18573423
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,77220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,6728262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,881171107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6929281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,6515015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0520200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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