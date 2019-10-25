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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

25.10.2019 14:42BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,57 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2726823929
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,3257498
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,22211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,3028271
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,571171152
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2529272
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,5815015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0420200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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