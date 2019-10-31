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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,43 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Katılım Fonlar" fonları oldu.

31.10.2019 14:28BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,43 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Katılım Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,4326881185
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,31572631
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,38202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,0028226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,241171996
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,06291415
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,6215015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0420200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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