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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

11.11.2019 15:14 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:14BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,09 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,09268126141
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1357516
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,02220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,2628226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,031174472
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0529722
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,8715015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1020200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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