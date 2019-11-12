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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

12.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:36BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1126818776
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,19574115
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,07220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,05281612
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,031177934
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,00291415
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3315150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0520200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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