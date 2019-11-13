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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

13.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:48BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1426820859
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1257479
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,26220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9628271
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,3911710512
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,0429722
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,8415015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0420200

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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