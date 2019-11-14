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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

14.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:10BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,59 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1826823036
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,02573620
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,19211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,5928262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,181171107
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0529235
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,5315150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0420191
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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