Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Katılım Fonları" oldu.

22.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:38BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Katılım Fonları" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,11268116146
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,0657847
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,02211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,01281216
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,051174866
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1729271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,6515015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0320200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:17 Finansal hizmetlerde güven Kasım'da 24.5 puan arttı
15:03 Avrupa Merkez Bankası'ndan inovasyon ve yatırım çağrısı
15:02 Gökbey'in motorunda kullanılacak dişli kutusu da yerli olacak
15:00 Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda arttı
14:53 Finansal hizmetler güven endeksi Kasım'da arttı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22:48 Meclis'ten geçti! Futbolculardan alınan vergi yüzde 20'ye yükseltildi
22.11.2019 15:28:28