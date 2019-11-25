Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Katılım Fonları" oldu.

25.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:54BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Katılım Fonları" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0326818484
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,0457498
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,04211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,2428325
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,011176750
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2729290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,0915150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0920200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
16:20 Huawei'den en yeni giyilebilir teknoloji ürünleri
16:19 The Bosphorus Energy Club Başkanı Öğütçü: "Türkiye, doğalgaz konusunda tüm eleştirilere rağmen çok...
16:08 Uber'in Londra'daki faaliyet lisansı yenilenmedi
15:57 TÜRSAB Başkan Adayı Davut Günaydın ile İstanbul 'Tek Yürek' oldu
15:52 Eski eşinin satırla öldürdüğü Ayşe'nin tabutuna kadınlar omuz verdi
15:51 Noterlik harç ve masrafları kredi kartı ile ödenebilecek
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
13:45 Kocasını baltayla öldüren kadın konuştu: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
11:10 Tüketiciler Birliği'nden taksitli alışverişlerde "tek senet" uyarısı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 16:23:45