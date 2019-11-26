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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,05 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

26.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:36BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,05 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1426891174
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,05573225
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,31202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,9728226
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,211172591
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,02291215
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1515015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0320200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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