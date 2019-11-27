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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

27.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:44BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,61 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1426822147
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,07573324
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,24220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,6128253
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,081179720
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2629290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3515150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0320200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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