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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

28.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:36BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,00268152116
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,05573621
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,15211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,2228424
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,041175265
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0629254
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,2715150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0320191
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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