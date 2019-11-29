Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

29.11.2019 14:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:32BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0426620959
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,04571641
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,41220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,0128280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,171171143
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3529290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,6715015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0318200
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:16 Kuzu Efect AVM Ankara’da bin 150 kişiye istihdam sağlayacak
15:11 MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
15:11 ÇED Yeterlilik Belgesine ilişkin tebliğ yayımlandı
15:06 Çin heyetine, Trabzon'daki iş olanakları konusunda bilgi verildi
14:55 Van TB'de 'Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Fizibilite Çalıştayı' yapıldı
14:00 Cinsel içerikli paylaşımıyla gündem olan Ömür Gedik, mayosu üzerinden gönderme yaptı
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
29.11.2019 15:20:41