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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

02.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:36BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,01 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0126616699
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,11573126
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,01211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,3128325
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,021177442
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1429272
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,2315123
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1018180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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