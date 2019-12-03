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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

03.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:26BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1726624818
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,0557543
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,42220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,8428280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,221171143
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6029290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,0115312
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0418180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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