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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,53 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

04.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:52BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,53 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,06266112151
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,01573917
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,39202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,0228127
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,171173481
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1429524
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,5315150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0318180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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