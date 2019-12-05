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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,34 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,34 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,342662624
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1457552
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,39220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9128280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,291171152
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4429290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,9815150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0318180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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