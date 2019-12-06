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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

06.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:24BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1826624816
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2957542
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,54220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,9028280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,201171152
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,5629290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,3415212
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0418180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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