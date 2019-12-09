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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Hisse Senedi" ve "Fon Sepeti" fonları oldu.

09.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:20BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,18 ile "Hisse Senedi" ve "Fon Sepeti" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0626621845
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1057561
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,18220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,1828235
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,061179519
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1329236
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1515114
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,1018180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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