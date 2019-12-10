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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

10.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:30BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,02 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,22 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,02266132130
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,22573126
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,10211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,0628423
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,081175858
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0829199
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,0615113
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0318180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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