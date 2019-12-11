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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

11.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:28BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,03266136127
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1357570
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,27202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,4828126
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,061173580
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,08291019
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3415150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0418180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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