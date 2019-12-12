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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

12.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:16BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0726622738
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,0757524
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,03220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,04281315
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,0611710017
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1029272
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1715150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0618180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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