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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,38 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

13.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:34BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,38 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,382662606
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1557543
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,64220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,8328280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,501171152
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3929281
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1615150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0318180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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