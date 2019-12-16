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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

16.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:30BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1026621550
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1957534
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,15211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,3628262
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,2511710511
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,00291217
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,6815015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0918180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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