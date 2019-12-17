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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,47 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

17.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:24BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,47 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,4726621352
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,39573225
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,40220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7328280
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,081178927
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2929290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler2,2715150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0318180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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