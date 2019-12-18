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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

18.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:36BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,30 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,06266129133
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,30573621
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,09220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,0728622
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,021175064
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,01291414
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,2415312
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0318180
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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