Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

25.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:40 BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,22 265 265 0
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,07 57 57 0
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,32 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,85 28 28 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,20 117 117 0
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,34 29 29 0
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,48 15 15 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 17 17 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:28   Milli ve Yerli Tohumculukta Sürdürülebilir Stratejiler Çalıştayı - Ekonomi
15:22   Çelik, "Hayvan ihraç eden bir ülke haline gelmek istiyoruz" - Ekonomi
15:12   Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta azaldı - Ekonomi
15:10   Aslı Esen: "TürkAkım'da doğalgaz doldurulmuş durumda, ticari akışın başlaması için bekliyoruz" - Ekonomi
15:10   Karabüklü 4 firmaya 'İhracatın Yıldızı' ödülü - Ekonomi
14:53   2019 yılında en çok satılan telefon marka ve modeli belli oldu - Ekonomi
14:52   Yıllar sonra Suriye'ye ihracat yapıldı - Ekonomi
14:46   80 milyon lira büyük ikramiyeyle 160 ev ve 320 otomobil alınabiliyor - Ekonomi
14:34   Son dakika: Yerli otomobile ait yeni bir detay daha paylaşıldı - Ekonomi
14:04   Esenler Otogarı'nı 3 yıl süreyle Boğaziçi Yönetim AŞ işletecek - Ekonomi
25.12.2019 15:36:45