BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,07 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,28 ile "Karma&Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,07
|265
|208
|56
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,10
|57
|31
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,03
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,13
|28
|24
|4
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,28
|117
|108
|9
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|0,04
|29
|26
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|-0,64
|15
|0
|15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,02
|17
|17
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)