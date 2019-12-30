BES fonu istatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,17 264 244 20 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,20 57 57 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,10 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,08 28 14 14 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,12 117 111 6 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,19 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,33 15 15 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 16 16 0

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)