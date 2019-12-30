Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

30.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:40 BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1726424420
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2057570
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,10220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,08281414
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,121171116
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1929290
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,3315150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0716160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:58   “Gemlik, Bursa’nın dünyaya açılan kapısıdır” - Ekonomi
15:52   Ayak sağlığını korumak için çorapsız ayakkabı denemesi yapmayın - Ekonomi
15:50   Turhal Şeker Fabrikası'nda 86. kampanya dönemi sona erdi - Ekonomi
15:47   Metrobüs hattında çalışacak yeni aracın testine başlandı - Ekonomi
15:45   Gömeç Belediye Başkanı Himam'dan süt üreticisine anlamlı destek - Ekonomi
15:37   Türk Medya, Star ve Güneş gazetelerini kapatıyor - Ekonomi
15:23   Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı - Ekonomi
15:22   QRAS Giyim'in kurucusu Sümeyra Teymur'dan kadın girişimcilere altın değerinde tavsiyeler - Ekonomi
14:36   Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Başvuru ve ödeme süresi yarın sona eriyor - Ekonomi
14:05   Yerli otomobil özellikleriyle araba piyasasının en iyilerine rakip oldu - Ekonomi
30.12.2019 16:03:48