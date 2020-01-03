Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

03.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:00 BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,40 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) 0,40 262 242 18
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,20 56 44 11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,51 2 2 0
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,40 28 28 0
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,37 117 114 2
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,27 28 24 4
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,83 15 15 0
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,02 16 15 1
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:20   Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi
15:18   Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı - Ekonomi
15:16   Ticaret Bakanlığı 2019 aralık ayı veri bülteni (1) - Ekonomi
15:15   Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı - Ekonomi
15:11   Bursa'da "temiz üretim" hamlesi - Ekonomi
14:30   İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi - Ekonomi
13:33   Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil - Ekonomi
13:30   Memur ve memur emeklisi yüzde 5,49 zam alacak! İşte mesleğine göre zamlı maaşlar - Ekonomi
13:04   Bu sene hac fiyatları 26 bin liradan başlayacak - Ekonomi
12:06   Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı belli oldu - Ekonomi
3.01.2020 15:28:14