Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

08.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:16BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1626323824
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1154495
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,37220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7429281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,301181161
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3428262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,2916115
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:38  Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Ekonomi
18:36  Borsada şehir endekslerinin değişimi - Ekonomi
18:36  Borsada endekslerin değişimi - Ekonomi
18:36  Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi
18:36  Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
16:30  Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Ekonomi
16:05  Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı - Ekonomi
15:47  Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı - Ekonomi
14:45  TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı - Ekonomi
14:36  Bakan Selçuk: GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek - Ekonomi
8.01.2020 18:41:14