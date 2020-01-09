BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,28
|263
|203
|58
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|0,09
|54
|46
|8
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|0,07
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|0,29
|29
|24
|5
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|0,17
|118
|95
|21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|-0,11
|28
|4
|24
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|1,23
|16
|16
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|0,03
|16
|16
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)