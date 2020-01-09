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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

09.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:00BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2826320358
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,0954468
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,07220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,2929245
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,171189521
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1128424
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,2316160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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