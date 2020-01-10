Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

10.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:56BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,17 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1726321053
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,32542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları1,28220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi4,0529272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar1,151181117
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,8628262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-3,5116016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:33  Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu: "Yatırımlarımız kararlılıkla sürüyor" - Ekonomi
15:30  Yılsonu TÜFE beklentisi yüzde 10.01'e geriledi - Ekonomi
15:28  Merkez Bankası ocak ayı beklenti anketi - Ekonomi
15:26  Renault Grubu hibrit versiyonlarının lansmanını yapıyor - Ekonomi
15:25  Ayakkabı ve bakımı için "ayakkabı danışma hattı" kuruldu - Ekonomi
14:48  İstanbul'da baraj doluluk oranları aylardır ilk defa yüzde 50'nin üstüne çıktı - Ekonomi
14:27  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları tartışmaları alevlendirdi! Süresiz nafaka kalkıyor mu? - Ekonomi
13:52  İBB Başkanı İmamoğlu, "Hükümetle çalışmaya hazırız" dedi ancak bir şartı var - Ekonomi
13:44  Marketlerde yeni dönem! Bebek bezi, jilet, prezervatif artık alarm takılıp satılacak - Ekonomi
13:20  Valilik, Ankara'da ekmeğe yapılan zammı iptal etti - Ekonomi
10.01.2020 15:35:32