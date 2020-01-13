Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

13.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:02BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2626321944
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,18543222
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,35220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,6329272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,481181162
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1928262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,2416016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0916160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:09  Cari dengede trend tersine mi döndü? - Ekonomi
15:09  Şanlıurfa'nın kurak toprakları suyla buluşuyor - Ekonomi
15:02  En fazla kaybettiren yatırım fonları - Ekonomi
15:01  İTSO, Ilgın heyetini ağırladı - Ekonomi
15:00  Geciken kışa üreticilerden budama önlemi - Ekonomi
13:15  Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun - Ekonomi
13:04  Ankara'da Gökçek dönemiyle ilgili suç duyurusu: Belediye 576 milyon lira zarara uğratıldı - Ekonomi
11:35  Son dakika: İnşaatlar için verilecek kanun teklifi ile kat serbestliği kaldırılacak - Ekonomi
11:11  Bakan Turhan: Kanal İstanbul'dan yıllık 1 milyar dolar civarında gelir elde edeceğiz - Ekonomi
10:40  Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi
13.01.2020 15:19:22