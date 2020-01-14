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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

14.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:00BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,30 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,4626321746
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,26542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,55220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi1,3029281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,801181153
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4528271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,2216016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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