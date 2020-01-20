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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

20.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:26BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0826320954
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,09542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,23220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,4029281
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,201181108
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,2328253
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1616016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0916160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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