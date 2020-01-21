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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

21.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:08BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2526320756
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,23543024
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,39220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,7529290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,081188632
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4228280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,7016160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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