Haberler » Ekonomi » BES fonu istatistikleri - Ekonomi

BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

22.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:20BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,22 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2226321944
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,16543222
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,31220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,5529272
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,101189820
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,4428280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6716160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)


Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:48  Toyota'dan "araç geri çağırma" haberlerine ilişkin açıklama Açıklaması
15:46  Süper zengin elitler, gençlerin "Londra hayalini" yıktı
15:43  Trump : Fed'in faiz oranlarını artırması büyük bir hataydı
15:41  2020 yılında 8 bin 200 civarı bekçi ataması yapılacak
15:38  Uysal'dan faiz mesajı: İnce ayar gerektiren döneme geçtik
22.01.2020 15:56:14