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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 yükselirken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43'le "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

23.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:08BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,12 yükselirken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43'le "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,1226316796
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,4354540
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,11211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,7229128
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,151187642
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,06281711
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,1816214
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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