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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 gerilerken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23'le "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

24.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:18BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 gerilerken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,23'le "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0326217785
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2354504
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,05202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,4929425
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,121188038
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1628271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,8915015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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