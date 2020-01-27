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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

27.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:02BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,24 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,3526222338
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,2754522
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,11220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,0729920
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,2311810116
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3028280
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,2415150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0716160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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