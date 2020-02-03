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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

03.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:08BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,15 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,0526218379
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,1554540
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,03211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,7129326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,041187543
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0128199
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1315150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0716160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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