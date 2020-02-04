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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

04.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:46BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,05262131126
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,01542826
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,00211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,0729209
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,131185064
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,01281611
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,0715015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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