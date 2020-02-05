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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

05.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:22BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,26 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,2626221348
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,13542628
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,74220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,4229290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,521181134
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,6528271
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,5815015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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