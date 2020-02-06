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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 gerilerken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13'le "Hisse Senedi" fonları oldu.

06.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:54BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,06 gerilerken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,13'le "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,0626216495
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,01542726
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,03211
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,13291316
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,021188135
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1228262
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,6515015
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0216160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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