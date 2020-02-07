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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu.

07.02.2020 15:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:16BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,05 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile "Fon Sepeti Fonları" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,05262142116
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,03542430
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,17220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi0,09291613
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,151184571
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,0428242
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,0715150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0316160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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