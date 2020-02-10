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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

10.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:30BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,18 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,1826274185
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,2454450
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,28202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,0729029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,321182392
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,04281612
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,4515150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0716160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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