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BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,66 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

11.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:34BES fonu istatistikleri
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,66 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,6626221241
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-1,0254252
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-1,06202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-1,8429029
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,881182116
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,4728127
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,6315150
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası-0,0216115
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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